Омича осудили за выращивание конопли у себя в квартире

Согласно решению Ленинского районного суда Омска, 28-летний местный житель, занимавшийся у себя в квартире культивированием конопли, отправится в колонию. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Подсудимый с февраля по июль покупал в Сети семена конопли. Комнату в своей квартире он превратил в настоящую оранжерею, создав для растения максимально благоприятные условия. В результате он вырастил 35 кустов, из которых добыл 270 граммов марихуаны. По решению суда, мужчина проведет в колонии общего режима три года и один месяц.