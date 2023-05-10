Общество 10 мая 2023, 17:42 Омича осудили за убийство человека и нападение на полицейского

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В Омске на скамье подсудимых оказался 62-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в апреле прошлого года. Обвиняемый повздорил с 54-летним прохожим и избил его. В ходе драки он несколько раз ударил пострадавшего колюще-режущим предметом в область шеи. Ранения оказались смертельными.

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После задержания мужчину отвезли в полицейский участок, где он напал на стража правопорядка.

Суд приговорил омича к 12 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить вдове погибшего один миллион рублей, а полицейскому — 100 тысяч рублей.