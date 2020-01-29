Омич женился в 92 года и через несколько месяцев умер

Житель Омска скончался в 92 года спустя всего пару месяцев после того, как вступил в брак. Его невесте на момент регистрации был 81 год.

В управлении ЗАГС Омской области рассказали РИА «Новости», в что в 2019 году 38 мужчин и 13 женщин из их региона вступили в брак в зрелом возрасте. Под зрелым в ведомстве понимают 75 лет и больше.

«Самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху — 92 года, невесте — 81 год; жениху — 91 год, невесте — 72 года», — рассказала начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко.

Однако самый возрастной брак продлился недолго. 92-летний мужчина умер в январе. Про него известно, что за полтора года до вступления в брак он стал вдовцом, его невеста развелась примерно 10 лет назад.

Самая большая разница в возрасте жениха и невесты в Омской области в 2019 году составила 37 лет.

Случай в Омской области не уникален. Летом 2019-го в подмосковном Жуковском поженились 92-летний мужчина и его 79-летняя возлюбленная. Перед свадьбой они больше 20 лет прожили вместе.