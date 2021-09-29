Омич с температурой 40° прождал скорую целый день

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на то, что целый день не могла дождаться скорую. Ее женщина вызвала для своего мужа, у которого поднялась температура до 40 градусов.

Данное сообщение появилось в сообществе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» и вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

«Хочу вам рассказать о нашей скорой помощи… У мужа температура под 40, вызвали скорую, зафиксировали в 10:40», — написала она.

По словам омчанки, они с супругом прождали медиков весь день, но те так и не приехали. Когда они звонили уточнить информацию, им отвечали, что все бригады заняты. Женщина добавила, что пробовала обратиться к платному врачу, но он на дом не выезжал.

Как объяснили kp.ru, в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас очень много вызов бригад. Люди жалуются на высокую температуру, подозревают у себя ковид. Ведомство назвало ситуацию сложной.

«Если есть прямая угроза жизни, скорая приезжает в нормативный срок, в остальных случаях — в порядке очереди», — заявили представители министерства.

Там добавили, что бригада медиков после каждого визита к человеку с ОРВИ проходит санобработку. Это тоже занимает время, поэтому возможны задержки.