«Омерзительная поделка»: в РПЦ раскритиковали новый клип Киркорова

Эпатажный Киркоров снял новый клип на трек «Романы» с танцующими католическими монашками. В РПЦ премьеру не оценили и назвали ее «гадкой и омерзительной поделкой».

«Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Премьера клипа состоялась 13 февраля. Певец Филипп Киркоров исполняет роль якобы католического священника, который воспылал страстью к прихожанке.

Главную героиню играет участница Comedy Woman Екатерина Варнава. В ролике есть откровенные сцены. Клип за три недели собрал 3,6 миллиона просмотров, хотя у Киркорова в YouTube всего 167 тысяч подписчиков.