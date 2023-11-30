Общество 30 ноября 2023, 23:52 Омбудсмены Украины и России по взаимному соглашению посетили пленных Москалькова посетила 119 пленных в России по соглашению с украинским омбудсменом РИА «Новости»

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Российские и украинские омбудсмены на взаимных условиях одновременно посетили 119 пленных военнослужащих обоих государств. Об этом заявила депутат Госдумы и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам», — написала она.

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Москалькова отметила, что многие российские бойцы смогли позвонить родным. Некоторые из них передали родственникам видеообращения и письма. Украинским военнопленным тоже позволили связаться с семьями.

«Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь», — отметила депутат.

Ранее российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов после боя на Днепре. По словам одного из бойцов, четверо из них сами сдались ВС РФ после потери боеприпасов.