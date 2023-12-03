Важное 03 декабря 2023, 09:48 Омбудсмены России и Украины договорились о дополнительных посещениях военнопленных Омбудсмены Москалькова и Лубинец посетят украинских и российских военнопленных РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец решили провести несколько дополнительных посещений военнопленных. Стороны уже составили план-график. Об этом РИА «Новости» заявила Москалькова.

Она сообщила, что посетит российских военнослужащих на украинской стороне, а Лубинец — пленных ВСУ на российской территории.

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«Да, планируется взаимное посещение», — отметила Москалькова.

Ранее омбудсмены России и Украины одновременно посетили 119 пленных военнослужащих. Москалькова пообщалась с каждым пленником и убедилась, что их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. По ее словам, многие российские военнопленные позвонили близким, а также передали видеообращения и письма.

В ноябре после боев на Днепре ВС России пленили 11 морпехов ВСУ. Бойцы рассказали, что столкновение оказалось скоротечным. В результате боя российские военные взяли в плен семь морпехов, еще четыре боевика сдались сами, когда у них закончились боеприпасы.