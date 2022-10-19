Омбудсмена для самозанятых предложили назначить в Госдуме | 360°

Общество 19 октября 2022, 09:47 Омбудсмена для самозанятых предложили назначить в Госдуме

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко направила письмо в Минэкономразвития, в котором говорится, что самозанятые, которые столкнулись с судебными исками и другими проблемами, должны рассчитывать на помощь омбудсмена, написала «Парламентская газета».

В случае тех или иных непредвиденных ситуаций, по словам Костенко, они смогут обратиться к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей или бизнес-омбудсменам в регионах.

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Как отметила депутат, самозанятые ведут дела на свой страх и риск. Они могут столкнуться с теми же проблемами, что и другие предприниматели, несмотря на упрощенный режим. В связи с этим она предложила распространить меры государственной защиты прав и законных интересов на самозанятых, которые сейчас предусмотрены исключительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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