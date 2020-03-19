Омбудсмен высказался на тему поддержки российского бизнеса

По его словам, из-за коронавируса предприниматели «испытывают все прелести по полной программе» и «заявленные нормы поддержки — очень хорошие, реальные».

«Они позволят не вытаскивать из оборота деньги, а, с учетом падения спроса, вкладывать их в поддержание бизнеса, выплату зарплат сотрудникам», — объяснил Ермаков.