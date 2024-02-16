Общество 16 февраля 2024, 15:59 Омбудсмен Волынец предложила запретить дневные показы рекламы средств для потенции

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила обращение в Госдуму. Она предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для улучшения потенции, сообщил RT.

По словам омбудсмена, сейчас такие ролики находятся в открытом для детей доступе. Демонстрацию препаратов необходимо сдвинуть на вечерний и ночной период — после 23 часов, отметила эксперт.

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Она также добавила, что подобный контент вызывает общественное беспокойство.