16 февраля 2024, 15:59
Омбудсмен Волынец предложила запретить дневные показы рекламы средств для потенции
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила обращение в Госдуму. Она предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для улучшения потенции, сообщил RT.
По словам омбудсмена, сейчас такие ролики находятся в открытом для детей доступе. Демонстрацию препаратов необходимо сдвинуть на вечерний и ночной период — после 23 часов, отметила эксперт.
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Она также добавила, что подобный контент вызывает общественное беспокойство.
Дети
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