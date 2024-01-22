Общество 22 января 2024, 11:15 Омбудсмен Волынец предложила расширить перечень лиц, которые имеют право на отсрочку наказания

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания. Соответствующее обращение направлено на имя депутата Госдумы Татьяны Буцкой, сообщил RT.

По мнению омбудсмена, в данный перечень необходимо включить женщин, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, которые приговорены к лишению свободы, и дать им отсрочку наказания за нетяжкие преступления пока дети не достигнут совершеннолетия вне зависимости от наличия статуса одинокого родителя. Однако это не касается лиц, которые получили срок за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, пояснила Волынец.

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Она добавила, что реализация мер позволит обеспечить защиту прав несовершеннолетних.

Волынец напомнила что сейчас суд может предоставить отсрочку отбывания наказания женщине с ребенком, являющейся единственным родителем, до достижения им 14-летнего возраста.