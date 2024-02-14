Общество 14 февраля 2024, 14:17 Омбудсмен Волынец предложила привлекать студентов к работе в детских комнатах при вузах

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Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, как будут организованы детские комнаты при вузах. Финансирование программы ляжет на плечи государства, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.

По ее словам, привлекать к работе с малышами можно студентов. Для этого молодым людям нужно получить необходимые медицинские документы и базовые знания. Такой вариант стоит рассматривать в качестве подработки, отметила Волынец.