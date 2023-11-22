22 ноября 2023, 12:05
Омбудсмен Волынец предложила не учитывать имущественный фактор при расчете детского пособия
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила обращение на имя первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Омбудсмен предложила учитывать только общий доход семьи при расчете пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщил RT.
По мнению Волынец, при назначении выплат не следует брать во внимание нефинансовые и имущественные факторы.
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Она отметила, что соответствующие меры направлены на решение проблем повышения эффективности реализации социально-демографической политики.
Дети
Госдума РФ
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