Общество 10 января 2024, 11:33 Омбудсмен Волынец предложила маркировать контент с опасными «играми» с детьми

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В России необходимо ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщил RT.

Инициатива возникла на фоне скандала вокруг блогера-миллионника Сергея Косенко. По словам омбудсмена, взрослые не задумываются о последствиях подобных игр с детьми.

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Некоторые способны повторить опасное поведение, поэтому на подобный видеоконтент следует накладывать соответствующую маркировку, отметила Волынец.