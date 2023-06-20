Общество 20 июня 2023, 19:06 Омбудсмен Волынец: использование маткапитала в качестве банковского вклада станет хорошим подспорьем для семей с детьми

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Детский омбудсмен Ирина Волынец заявила, что разрешение использовать материнский капитал в качества банковского вклада стало бы хорошим подспорьем для семей с детьми. Об этом она сообщила сайту «Политика сегодня».

По словам Волынец, данная инициатива, которую направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, разрабатывалась еще в 2022 году. Ее составили родители, не использовавшие маткапитал в течение многих лет.

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Отмечается, что на данный момент депутаты работают над реализацией инициативы.