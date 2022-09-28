Львова-Белова заявила о проработке вопроса о брони от призыва для отцов троих детей | 360°

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Львова-Белова заявила о проработке вопроса о брони от призыва для отцов троих детей

Омбудсмен Львова-Белова: прорабатывается вопрос брони от призыва для отцов троих детей

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Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ прорабатывает вопросы о расширении оснований для отсрочки от призыва отцов, воспитывающих троих детей или ребенка-инвалида. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку, — тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны», — написала она в своем Telegram-канале.

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Львова-Белова отметила, что эти вопросы прорабатываются аппаратом. По ее словам, одна из причин того, что повестки сейчас приходят тем, кто имеет право на отсрочку, в том числе многодетным отцам, — это неполнота учетных данных.

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«Но вызов в военкомат — это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, и лучше подготовить их заранее», — напомнила детский омбудсмен.

Ранее отсрочку от мобилизации призвали распространить на студентов негосударственных вузов.

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