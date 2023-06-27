Общество 27 июня 2023, 18:14 Омбудсмен Татарстана Волынец предложила ввести прогрессирующую шкалу маткапитала в России

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Прогрессирующая шкала маткапитала стала бы серьезным подспорьем для многодетных семей. Об этом RT рассказал уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она объяснила, что если за каждого следующего ребенка семья будет получать увеличенный маткапитал, это станет хорошей мотивацией для тех, кто задумывается о большом количестве детей. Таким образом подобная мера стала бы стимулом для увеличения количества многодетных семей.

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«Должна быть прогрессирующая шкала — за второго больше чем за первого, за третьего — больше чем за второго и так далее по возрастающей. Это будет хорошим подспорьем для многодетных семей и будет важным моментом при принятии решения о том, что семья станет многодетной», — отметила Ирина Волынец.

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