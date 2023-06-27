Общество 27 июня 2023, 11:51 Омбудсмен Татарстана Волынец предложила учредить федеральный фонд поддержки многодетных семей

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В России необходимо создать на федеральном уровне специальный фонд, который будет помогать многодетным семьям. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

Омбудсмен отправила свое предложение председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. В нем говорится, что фонд мог бы помогать в решении целого ряда вопросов в отношении многодетных семей. Речь идет об организации проведения каникул и отпусков, специальных мероприятий, направленных на увеличение пар, у которых больше двух детей, а также о социальной и юридической помощи.

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«Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в государственной поддержке данной категории семей и как, следствие, принятии положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране», — написала Ирина Волынец.

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