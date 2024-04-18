Общество 18 апреля 2024, 15:13 Омбудсмен Солодкий: 3,5 тысячи новых компаний открыли в Нижегородской области за 2023 год

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Около 3,5 тысячи новых компаний начали свою деятельность в Нижегородской области за 2023 год. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные уполномоченного по правам предпринимателей региона Павла Солодкого.

Соответствующие данные омбудсмен привел во время подведения итогов работы за минувший год. Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате.

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Солодкий отметил, что на 10 января зарегистрировали более 126 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.