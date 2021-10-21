Омбудсмен ресторанного рынка назвал локдаун в Москве «необходимой мерой»

С 28 октября по 7 ноября в Москве кафе и рестораны будут работать только навынос. По словам омбудсмена ресторанного рынка Москвы, основателя ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, такое решение является вынужденным. Меры поддержки бизнеса Москвы могут быть приняты в самое ближайшее время, написал сайт NEWS.ru.

«Это необходимая мера, потому что огромное количество заболевших. Мы в первую очередь граждане, жители Москвы, а во вторую — предприниматели. Мы с пониманием к этому относимся как предприниматели, цепочку заражений надо разрывать, что с этим делать», — заявил Миронов.

По его словам, власти Москвы в самое ближайшее время разработают меры поддержки для бизнесменов и рестораторов.

В период нерабочей недели в Москве все кафе и рестораны будут работать навынос, заведения сферы бытовых услуг, салоны красоты, спортивные учреждения, объекты культуры, стоматологические клиники и непродовольственные магазины временно работать не будут.

Такие же ограничительные меры будут действовать и в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября.