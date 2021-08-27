Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома

Истощенная девочка, которую нашли в Талдоме, находится в безопасности, сейчас она проходит процесс реабилитации и догоняет сверстников в своем развитии. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА «Новости».

Детский омбудсмен рассказала, что девочкой занимаются органы соцзащиты.

«Маленькая девочка находится в процессе реабилитации, догоняет ровесников в своем развитии. Я держу дело на контроле», — сказала Ярославская.

Помощник руководителя управления СК по Московской области Анна Тертичная в пятницу сообщила, что женщину, которая оставила истощенную шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, осудили на три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, 34-летняя женщина оставляла ребенка в частном доме у знакомого, который вел асоциальный образ жизни. В доме не было отопления и горячей воды. Мать навещала девочку один-два раза в неделю. Женщина предполагала, что у ее дочери есть психическое расстройство, но не показывала ее врачам.

Истощенную девочку в доме обнаружили в марте полицейские: они преследовали подозрительного мужчину, пытавшегося скрыться от них.