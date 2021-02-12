Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила на морозе раздетых детей

Семья, в которой мать хотела закопать своих детей в снег без одежды, раньше на учете никогда не состояла. В Подмосковье они жили с начала января. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка по области Ксения Мишонова.

«По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается СК города Москвы. Для нас сейчас самое главное — это здоровье детей», — передало РИА «Новости» ее слова.

Следствие полагает, что 33-летняя женщина решила убить трех своих детей, поэтому привезла их поздно вечером в лес. Там она раздела несовершеннолетних догола и начала закапывать снегом. Происходящее случайно увидел мимо проходивший мужчина. Он незамедлительно вызвал полицию.

Детей госпитализировали с различными степенями обморожения. Их мать тоже увезли в больницу, в скором времени будет проведена проверка ее психического здоровья. По данным источника РИА «Новости», один из детей сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».