Омбудсмен рассказал о мальчике, которого истязал отец-боксер в Нижегородской области

Пятилетний мальчик и его мама, которые обратились в прокуратуру с жалобами на отца-боксера, сейчас в безопасности. Они рассказали, что мужчина несколько лет истязал мальчика, пытаясь вырастить из него спортсмена.

Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она отметила, что семья недавно переехала в Нижний Новгород из соседней области.

«По словам мамы, ее сожитель, он же отец ребенка, избивал ее и сына на протяжении нескольких лет. Однако ранее в полицию женщина не заявляла из страха перед ним. Сейчас мама и сын находятся в безопасности, с ребенком работает психолог», — рассказала собеседница.

Ушакова уточнила, что мама мальчика в конце декабря обращалась в аппарат регионального детского омбудсмена. Однако в тот раз она не рассказала, что ребенка истязает отец-боксер, который таким образом рассчитывает сделать из него спортсмена. Омбудсмен отметила, что в тот раз по обращению женщины провели работу и уже тогда потерпевшим оказали помощь.

Ранее Telegram-канал Ni Mash сообщил, что бывший боксер неоднократно мучил своего пятилетнего сына, чтобы превратить мальчика в настоящего спортсмена. В качестве «тренировки» отец решил посадить сына на шпагат, а сверху на ноги поставить три гири. В результате у ребенка зафиксировали перелом бедра, трещина в руке и другие травмы.