Омбудсмен прокомментировал сокращение числа увольнений сотрудников

По его словам, «многие представители малого бизнеса уже находились в положении, в котором они откладывали процессы закрытия, минимизации расходов и оптимизации», «и когда начались негативные события, связанные с ограничениями из-за коронавируса, они подтолкнули все эти процессы».

«Как быстро потребуется дополнительная рабочая сила зависит очень от многих факторов, но в первую очередь от того, какие программы представят федеральные и региональные к 5 мая по поручению президента», — уточнил Ермаков.