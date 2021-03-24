Омбудсмен предложил разрешить женщинам в пятницу работать удаленно

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила разрешить женщинам работать в пятницу в дистанционном режиме, передала «Вечерняя Москва».

Как она считает, для представительниц слабого пола необходимо ввести такое послабление, чтобы снизить нагрузку. Потяева напомнила, что женщинам необходимо трудиться наравне с мужчинами. Вместе с тем они должны заниматься домашними делами.

«У меня все же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие. Ведь это постоянная готовка, уборка, семейные хлопоты, которые обычно падают на плечи женщин. Поэтому как вариант я предлагаю оставить пятидневку, но сделать так, чтобы пятый день женщина работала удаленно», — отметила Потяева.

Омбудсмен добавила, что решения по этому поводу должны приниматься после подробного изучения этого вопроса.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов согласился с необходимостью перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что вопрос только в том, как данную инициативу будут реализовывать.