Омбудсмен предложил маркировать позитивный контент для детей в интернете

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой о маркировке детского позитивного контента в интернете. По ее словам, такая мера даст возможность детям «кликать на добро». Об этом написал сайт «ПолитРоссия».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что принятие этой инициативы позволит сделать позитивные материалы более заметными. Помимо блокировки деструктивных детских ресурсов, надо продвигать позитивный контент, добавила она.

«Наша задача (родителей, педагогов) — делать так, чтобы наши дети кликали на добро, выбирали эти добрые замечательные ресурсы», — подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, также следует подбирать технологии, которые помогли бы продвижению патриотической информации в Сети.