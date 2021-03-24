Омбудсмен Подмосковья рассказал о состоянии истощенной девочки из Талдома

За истощенной девочкой, которая была найдена в частном доме в Талдоме, сейчас пристально наблюдают врачи. У ребенка небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная. Кроме того, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию с девочкой в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети».

Девочке примерно пять-шесть лет. Пока она находится под наблюдением медиков. Также к этому делу подключились правоохранительные органы. Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок. По предварительным данным, семья приехала из Москвы.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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«Сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в один из домов, расположенных на улице Салтыкова-Щедрина», — говорится в сообщении.

Полицейские зашли в дом. Внутри находился 66-летний мужчина, 35-летняя женщина и ее дочь 2015 года рождения.

На девочке не было одежды. Также в доме отсутствовали средства гигиены, а обстановка была антисанитарная.