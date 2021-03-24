Омбудсмен Подмосковья рассказал о состоянии истощенной девочки из Талдома
За истощенной девочкой, которая была найдена в частном доме в Талдоме, сейчас пристально наблюдают врачи. У ребенка небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная. Кроме того, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело.
Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию с девочкой в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети».
Девочке примерно пять-шесть лет. Пока она находится под наблюдением медиков. Также к этому делу подключились правоохранительные органы. Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок. По предварительным данным, семья приехала из Москвы.
В пресс-службе МВД по региону сообщили, что в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
«Сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в один из домов, расположенных на улице Салтыкова-Щедрина», — говорится в сообщении.
Полицейские зашли в дом. Внутри находился 66-летний мужчина, 35-летняя женщина и ее дочь 2015 года рождения.
На девочке не было одежды. Также в доме отсутствовали средства гигиены, а обстановка была антисанитарная.