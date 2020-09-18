Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ не для всех школьников
«По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников; их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы», — сказала Мишонова в интервью РИА «Новости».
Это, по мнению Мишоновой, помогло бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей. Также она добавила, что такое решение увеличило бы число детей, которые продолжили бы учебу в 10 классе. Как объяснила Мишонова, сейчас большинство из них отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ.
Ранее стало известно, что министерство образования и науки РФ решило изменить правила приема в высшие учебные заведения. Так, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким смежным специальностям. Также вузы должны разрешить абитуриентам подавать документы в электронном виде. Изменения начнут действовать с 2021 года.