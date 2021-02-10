Омбудсмен поддержала законопроект, защищающий детей-безбилетников от кондукторов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обсудила с ИА Nation News законопроект, который запрещает высаживать из транспорта малолетних безбилетников.

«Этот законопроект продиктован самой жизнью, и мы искренне рассчитываем на то, что он будет безоговорочно принят, потому что проблема действительно существует», — подчеркнула собеседница информагентства.

Она напомнила, что у детей возникают проблемы с кондукторами не только из-за забытого проездного, но и когда он по каким-то причинам не срабатывает. В итоге малолетних пассажиров высаживают на улицу, чего, по мнению Волынец, делать нельзя, в особенности зимой и на загородных трассах.

«Это правильный законопроект, и я его всецело поддерживаю», — обозначила омбудсмен.