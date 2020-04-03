Омбудсмен по правам детей в Кранодарском крае рассказала, как будут происходить выплаты
Выплаты на ребенка можно будет оформить через сайт госуслуг — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, «все сделано для того, чтобы было комфортно тем, для кого такая мера поддержки предполагается».
«Многие жители так и поступают — оформляют через многофункциональные центры, ну, а поскольку сейчас особые условия, то дистанционно. Для этого и существует сайт госуслуг», — пояснила Ковалева.