Омбудсмен по правам детей в Кранодарском крае рассказала, как будут происходить выплаты

По ее словам, «все сделано для того, чтобы было комфортно тем, для кого такая мера поддержки предполагается».

«Многие жители так и поступают — оформляют через многофункциональные центры, ну, а поскольку сейчас особые условия, то дистанционно. Для этого и существует сайт госуслуг», — пояснила Ковалева.