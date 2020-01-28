Омбудсмен отметил нехватку программистов для развития цифрового бизнеса в России

Омбудсмен объяснил дефицит высококвалифицированных кадров политикой крупных корпораций и финансовых структур, которые забирают к себе лучших специалистов.

В частности, работодатели нуждаются в разработчиках, которые могут написать платформенные решения для систем по управлению связью, транспортом или производством.

«Те же Сбербанк и „Яндекс“ заняли весь рынок. <…> Теперь просто некому программировать. Профессия модная, а разработчиков нет», — заметил Козарезов.

По его словам, компании следят за начинающими программистами и в будущем помогают им вырасти. Он выразил сожаление, что российские вузы не имеют достаточной технической базы, чтобы готовить таких специалистов.

«Это тоже большая, многослойная проблема», — резюмировал омбудсмен.