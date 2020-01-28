    28 января 2020, 11:59

    Омбудсмен отметил нехватку программистов для развития цифрового бизнеса в России

    Артур Блянихов

    Общественный уполномоченный по цифровым технологиям в Москве Сергей Козарезов обсудил с порталом NEWS.ru системную нехватку аналитиков и программистов на отечественном рынке.

    Омбудсмен объяснил дефицит высококвалифицированных кадров политикой крупных корпораций и финансовых структур, которые забирают к себе лучших специалистов.

    В частности, работодатели нуждаются в разработчиках, которые могут написать платформенные решения для систем по управлению связью, транспортом или производством.

    «Те же Сбербанк и „Яндекс“ заняли весь рынок. <…> Теперь просто некому программировать. Профессия модная, а разработчиков нет», — заметил Козарезов.

    По его словам, компании следят за начинающими программистами и в будущем помогают им вырасти. Он выразил сожаление, что российские вузы не имеют достаточной технической базы, чтобы готовить таких специалистов.

    «Это тоже большая, многослойная проблема», — резюмировал омбудсмен.