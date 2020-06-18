Омбудсмен назвал правильной инициативу закрыть мусоропроводы в домах
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов обсудил с ИА НСН предложение законсервировать мусоропроводы в многоэтажках.
Неверов заметил, что мусоропроводы являются средоточием антисанитарии и мешают функции раздельного сбора отходов.
«Я считаю, это правильная инициатива. Региональные власти обладают достаточным количеством новых и старых контейнеров, я не думаю, что это увеличит контейнерный парк в разы», — обратил внимание собеседник информагентства.
Он выразил уверенность, что жители многоэтажных домов положительно отнесутся к идее с ликвидацией мусоропроводов.