Омбудсмен назвал правильной инициативу закрыть мусоропроводы в домах

Неверов заметил, что мусоропроводы являются средоточием антисанитарии и мешают функции раздельного сбора отходов.

«Я считаю, это правильная инициатива. Региональные власти обладают достаточным количеством новых и старых контейнеров, я не думаю, что это увеличит контейнерный парк в разы», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что жители многоэтажных домов положительно отнесутся к идее с ликвидацией мусоропроводов.