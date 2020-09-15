Омбудсмен Москвы заявил о поданной апелляции по делу Ефремова

Актера Михаила Ефремова в СИЗО навестила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила, что приглашенные супругой артиста адвокаты уже подали апелляцию и суд ее принял.

В Пресненском суде столицы «360» рассказали, что поданы только краткие апелляционные жалобы. Защита направила эти документы еще 8 сентября. От полных они отличаются отсутствием мотивировочной части.

«Пока ничего [нового] не поступало», — сказали в суде.

По информации омбудсмена, которую процитировало РИА «Новости», к Ефремову в СИЗО приходили два юриста. Их, уточнила Потяева, пригласила жена осужденного на восемь лет колонии актера.

Уполномоченный по правам человека добавила, что Ефремов не жалуется на здоровье, его стресс отступает, а условия содержания в изоляторе артиста устраивают. Никаких просьб к омбудсмену у него не было: все имеющиеся вопросы он задал ФСИН, и они уже решены.

Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Актер сел за руль пьяным и врезался в грузовой фургон. Управлявший им курьер Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии.

Потерпевшая сторона уже выразила благодарность адвокату Александру Добровинскому за исход дела.