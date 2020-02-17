Омбудсмен Москвы сравнил детей, выросших в годы перестройки, и современных

По информации газеты «Известия», Ярославская заметила, что сейчас дети стали лучше.

«Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя — им не платили зарплату. Расцвел рэкет», — заявила обмудсмен.

Она уточнила, что тогда дети хотели стать бандитами, ведь «в то время сытно ели именно они».