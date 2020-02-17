Омбудсмен Москвы сравнил детей, выросших в годы перестройки, и современных
Московский омбудсмен Ольга Ярославская подчеркнула, что современные дети менее агрессивны чем те, которые выросли в годы перестройки. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации газеты «Известия», Ярославская заметила, что сейчас дети стали лучше.
«Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя — им не платили зарплату. Расцвел рэкет», — заявила обмудсмен.
Она уточнила, что тогда дети хотели стать бандитами, ведь «в то время сытно ели именно они».