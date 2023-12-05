Общество 05 декабря 2023, 16:01 Омбудсмен Москалькова попала в больницу Омбудсмен Москалькова сообщила о своей госпитализации перед операцией РИА «Новости»

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Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что попала в больницу. Слова омбудсмена привел «Московский комсомолец».

«Лежу под капельницей в больнице, предстоит небольшая операция», — сказала он.

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Москалькова отметила, что надеется как можно скорее вернуться в строй. Причины ее госпитализации не уточняются.

Два дня назад уполномоченный по правам человека сообщала, что вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом согласовала график дополнительных посещений военнопленных.

По словам Москальковой, она должна была посетить российских военнослужащих на Украине, а Лубинец — пленных боевиков ВСУ на территории России.

Москалькова занимает должность омбудсмена с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая перешла на место главы Центральной избирательной комиссии, уточнила газета «Известия».