Омбудсмен Москалькова попала в больницу с коронавирусом
Уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову положили в больницу с коронавирусом. Ее самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное.
Госпитализацию омбудсмена подтвердила Telegram-каналу Daily Storm ее пресс-секретарь Кристина Симонян.
Источник рассказал ТАСС, что состояние Москальковой удовлетворительное.
«Уполномоченный по правам человека <…> находится на лечении под наблюдением врачей», — отметил он.
Аппарат Москальковой работу не останавливал и ведет ее в привычном графике.