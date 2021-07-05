facebook_pixel
    05 июля 2021, 20:47

    Омбудсмен Москалькова попала в больницу с коронавирусом

    Александра Ломейко

    Уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову положили в больницу с коронавирусом. Ее самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное.

    Госпитализацию омбудсмена подтвердила Telegram-каналу Daily Storm ее пресс-секретарь Кристина Симонян.

    Источник рассказал ТАСС, что состояние Москальковой удовлетворительное.

    «Уполномоченный по правам человека <…> находится на лечении под наблюдением врачей», — отметил он.

    Аппарат Москальковой работу не останавливал и ведет ее в привычном графике.