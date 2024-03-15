Общество 15 марта 2024, 11:53 Омбудсмен Мишонова: родителям нужно спокойно реагировать на вызывающее поведение подростка

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При девиантном и вызывающем поведении подростка важно оградить от деструктивных действий. В такой ситуации родители должны проявлять терпение и спокойствие. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в беседе с сайтом телеканала Sputnik.

«Понятно, что дети, с одной стороны, хотят от вас оторваться, а с другой — почувствовать вашу любовь вне зависимости от того, как они будут себя вести, как они будут выглядеть», — пояснила эксперт.

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Если подросток проявляет излишнюю агрессию, с которой взрослые не способны справиться, стоит обратиться к психологу или психиатру, посоветовала омбудсмен.