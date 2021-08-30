Омбудсмен изучит данные об откровенных фото девочки из Красноярска

Правозащитники изучат информацию об откровенных фотографиях красноярской девочки, которые появились в Сети на сайтах для взрослых. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова.

«Мы разбираемся. Однозначно мимо нас эта новость не прошла. Новость взбудоражила. Пока там много непонятного. Конечно, я уже провела планерку, конечно, мы уже определили порядок действий. Мне пока непонятен возраст, что было, а чего не было на самом деле», — приводит агентство слова собеседницы.

Мирошникова уточнила, что сотрудники ее аппарата будут работать по этому вопросу вместе с полицейскими.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина из Красноярска якобы залила в Сеть откровенные снимки своей 13-летней дочери и продает их. По данным Telegram-канала Mash, мать девочки заявила, что откровенные фото ее ребенка — это фейк. По словам женщины, ее дочь собирается стать моделью, поэтому она действительно продает ее портфолио агентствам. Собеседница отметила, что поддельные фотографии испортили репутацию их семьи.