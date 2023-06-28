Общество 28 июня 2023, 15:56 Омбудсмен из Якутии предложила создать единую базу бездомных Омбудсмен Гурьева: сведения о бездомных нужно вносить в единую базу данных Unsplash

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Информацию о бездомных людях нужно вносить в единую базу данных, чтобы скоординировать действия ведомств и служб, занимающихся проблемой бродяжничества. Об этом «Подъему» заявила якутский омбудсмен Сардана Гурьева.

Она подчеркнула, что органы полиции республики ведут «определенный учет» бездомных жителей, но большинство из них все-таки оказываются вне поля зрения госучреждений и общественников. По словам Гурьевой, большинство людей без определенного места жительства — выходцы из районов Якутии, сами не желающие возвращаться домой. От многих отказались родные. Омбудсмен вспомнила, как в рамках акции 16 бездомных жителей направили в Намский район, однако 11 из них вернулись в столицу к прежнему образу жизни.

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Власти помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принимают необходимые нормативные акты и открыли медицинский вытрезвитель на 10 койко-мест. Однако работа должна продолжаться.

Ранее мэр Якутска заявил, что ему не жаль бездомных из-за их пьянства и «развращения людей».