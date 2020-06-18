Омбудсмен из ХМАО поможет местной жительнице, бросившей детей на три дня без еды

«Человека надо трудоустроить, надо помочь с тем жильем, которое имеется у нее и тогда уже возвращать в нормальное русло жизнь семьи. Мать готова исправляться», — прокомментировала ситуацию Моховикова.

Она считает, что так как женщина — сирота, она не знает, как правильно воспитывать детей, а никто ей в этом помочь не может.

В пресс-службе полиции ХМАО рассказали, что женщину ждет административное наказание.

«В ходе проведенных мероприятий полицейскими по поиску матери, ее нашли на дачах у друзей. Она пояснила, что эти дни занималась устройством своей личной жизни», — поделились в пресс-службе УМВД ХМАО.