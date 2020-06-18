Омбудсмен из ХМАО поможет местной жительнице, бросившей детей на три дня без еды
Татьяна Моховикова, уполномоченная по правам ребенка в ХМАО, заявила, что поможет жительнице Белого Яра с устройством на работу. Ранее женщина оставила своих детей на три дня без еды ради устройства личной жизни. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Человека надо трудоустроить, надо помочь с тем жильем, которое имеется у нее и тогда уже возвращать в нормальное русло жизнь семьи. Мать готова исправляться», — прокомментировала ситуацию Моховикова.
Она считает, что так как женщина — сирота, она не знает, как правильно воспитывать детей, а никто ей в этом помочь не может.
В пресс-службе полиции ХМАО рассказали, что женщину ждет административное наказание.
«В ходе проведенных мероприятий полицейскими по поиску матери, ее нашли на дачах у друзей. Она пояснила, что эти дни занималась устройством своей личной жизни», — поделились в пресс-службе УМВД ХМАО.