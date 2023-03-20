Общество 20 марта 2023, 07:19 Омбудсмен ДНР заявила, что отказ СБ ООН ей в выступлении не поможет скрыть правду о преступлениях ВСУ Омбудсмен ДНР Морозова: правда об украинских преступлениях станет известна РИА «Новости»

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Отказ Совбеза ООН дать возможность для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и совершенных там ВСУ военных преступлений не поможет замолчать данную информацию, правда все равно выйдет наружу. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в комментарии РИА «Новости».

«Правда выйдет наружу, и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты. И заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных», — сказала она.

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Мороза подчеркнула, что все преступления сейчас фиксируются. По ее словам, власти ДНР в любом случае должны сообщать международным организациям о тех зверствах, которые случаются.

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Ранее Совбез ООН отказал омбудсмену в возможности выступить на своей трибуне по вопросу гуманитарной ситуации на Украине. Постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд выступила против этого, она призвала проголосовать по данной теме. В итоге также против оказались Великобритания, Франция, Швейцария, Мальта, Албания, Япония, Эквадор.