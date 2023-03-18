Общество 18 марта 2023, 03:03 Омбудсмен ДНР раскрыла данные о погибших в Донбассе до начала СВО Омбудсмен ДНР Морозова: с 2014 года до начала СВО в Донбассе погибли 4 374 жителя РИА «Новости»

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Зверства украинских военных в Донбассе привела к гибели 4374 жителей с июля 2014 года до 24 февраля 2022 года. Такие данные привела в своем докладе для СБ ООН омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова, сообщил ТАСС.

«С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок», — отмечено в документе.

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Также Морозова сообщил о почти восьми тысячах мирных жителей, которые получили ранения различной степени тяжести. Среди них 323 ребенка, а 27 из них получили инвалидность, добавила она

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Совет Безопасности ООН в ходе голосования ответил отказом омбудсмену ДНР на просьбу выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Выступление Морозовой нашло поддержку со стороны четырех стран (Россия, Бразилия, Гана и Китай). Против высказались восемь (Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония). А три страны воздержались.

Решение Совета Безопасности ООН отказать в выступлении омбудсмену ДНР Дарье Морозовой постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя назвал лицемерием.