Оливье обойдется россиянам в 2020 году на 7% дороже

Средняя стоимость порции оливье в России подорожала. Чтобы приготовить традиционный новогодний салат на семью из четырех человек, нужно будет потратить около 355 рублей.

Индекс оливье подсчитали специалисты платформы фискальных данных «Такском», сообщил сайт RT со ссылкой на полученные данные.

С учетом средних цен на конец ноября семье из четырех человек салат обойдется в 355 рублей 60 копеек: столько будут стоить продукты для приготовления порции этого блюда.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечено в исследовании, оливье подорожал на 7%.

Чтобы рассчитать индекс любимого многими салата, эксперты учитывают стоимость нескольких продуктов. Например, за консервированные огурцы придется заплатить 59,5 рубля за 500 граммов. Зеленый горошек будет стоить 62 рубля за 380 граммов, картофель — 13,5 рубля за полкилограмма. Морковь, которой нужно около 200 граммов, обойдется в семь рублей. Четыре куриных яйца в среднем стоят 26 рублей, а 300 граммов вареной колбасы — 164,4 рубля. В среднюю стоимость оливье включили траты на 200 граммов майонеза — 19,4 рубля — и 3,8 рубля за 100 граммов репчатого лука.

Специалисты определили стоимость продуктов, проанализировав свыше 23 миллиардов кассовых чеков.