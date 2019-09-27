Олицетворение мужества и стойкости. Герой России Анатолий Романов отмечает день рождения

27 сентября 2019 года Герой России генерал-полковник Анатолий Романов отмечает день рождения.

Лично поздравил именинника, находящегося на лечении в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Генерал армии не только поздравил с днем рождения Героя России, но и тепло приветствовал супругу Анатолия Александровича Ларису Васильевну Романову, которая 24 года вместе с врачами борется за жизнь и здоровье мужественного генерала.

«Лариса Васильевна, спасибо за ваше терпение, веру и оптимизм. Вы пример того, какой должна быть настоящая российская женщина», –сказал Виктор Золотов.

Вместе с ним Анатолия Романова с днем рождения поздравили заместители директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, генерал-лейтенант Юрий Бабкин, генералы и офицеры Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и сослуживцы генерала Анатолия Романова.

Командующий внутренними войсками МВД России генерал Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года в Грозном Анатолий Александрович получил тяжелейшее ранение — во время проезда его машины под мостом близ площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. С тех пор он прикован к постели.

Имя генерала А. Романова стало в России олицетворением мужества и стойкости. В Росгвардии он является примером для военнослужащих и сотрудников, в его честь проходят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию воинов войск правопорядка. Так, 24 сентября 2019 года в Гарнизонном доме офицеров ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского состоялся тематический вечер, посвященный генерал-полковнику. На нем впервые собрались участники эвакуации и борьбы за жизнь мужественного генерала, каждый из которых сыграл важную роль в этой уникальной операции.

Также традиционно 27 сентября в день рождения Анатолия Романова проходят финальные поединки Чемпионата войск национальной гвардии по боевому самбо на кубок Героя России генерал-полковника Романова.