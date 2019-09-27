Олимпийскую чемпионку выбрали мэром Тулы

Олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву избрали на пост мэра Тулы. Ей предстоит пробыть градоначальником ближайшие пять лет. Решение приняли на заседании обновленного состава Тульской городской думы. Кандидатуру спортсменки поддержали 29 из 32 депутатов.

Окончательное решение по поводу кандидатуры Слюсаревой было принято на первом заседании нового состава Тульской городской думы шестого созыва. После того, как большинство парламентариев высказались за избрание олимпийской чемпионки на пост тульского градоначальника, ее предшественник — экс-мэр Юрий Цкипури вручил спортсменке символичный ключ от города.

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В депутаты думы Слюсареву командировала партия «Единая Россия». Спортсменке сейчас 50 лет, уточнил «Интерфакс».

На Олимпиаде в Афинах 15 лет назад она стала лучшей в велоспорте на треке. Кроме того, она дважды брала олимпийскую бронзу, шесть раз выигрывала чемпионаты мира, семь раз — чемпионаты Европы. Слюсарева — заслуженный мастер спорта. Она носит звание почетного гражданина Тулы.