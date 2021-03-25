Олимпийский огонь затух в первый день эстафеты в Японии. Видео

В Японии в первый день эстафеты погас факел олимпийского огня. Его восстановили от резервной лампады.

Факел олимпийского огня на территории японской префектуры Фукусима, сообщило агентство Kyodo. После восстановления огня забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта. Первый спортсмен побежал с территории футбольного тренировочного центра J-Village («Джей-вилладж») в Фукусиме.

Забег с олимпийским огнем отличается от предыдущих из-за пандемии коронавируса. Каждого факелоносца сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр. Все они бегут на безопасном расстоянии от спортсмена. Также эстафету сопровождают полицейские.

После обмена огня между факелами предыдущий бегун отходит в сторону, координирующий работник все проверяет, и лишь потом факел передается следующему спортсмену.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Международные соревнования пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса. Эстафета олимпийского огня продлится 121 день. За это время факелоносцы пронесут его через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах.