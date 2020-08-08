Олимпийский дух: в «Лужниках» отметили праздник спорта

8 августа в Москве прошёл большой спортивный праздник — XXXI Всероссийский Олимпийский день и День физкультурника. Мероприятие, организованное Минспорта РФ и Олимпийским комитетом России, принял спортивный комплекс «Лужники».

«„Лужники“ — мекка олимпийского спорта», — заметил президент ОКР Станислав Поздняков. — «Я стою на этой сцене и радуюсь факту, что сегодня впервые за всю нашу историю удалось собраться олимпийцам и физкультурникам в один день в одном месте».

На церемонии открытия всех удивил Дмитрий Губерниев: он оказался не только профессиональным ведущим, но и талантливым музыкантом. Раскрылся на празднике и министр спорта России Олег Матыцин — он с удовольствием прокатился в летних спортивных санях, поиграл в пинг-понг, а затем отлично проявил себя и на футбольном поле во время гала-матча команды Министерства спорта против Администрации Президента РФ.

«Эмоции только положительные, матч очень был дружным», — рассказал Олег Матыцин после победной для сборной Минспорта игры. — «Команды сформированы, я считаю, очень сбалансированно, здорово, что в командах выступали люди разных возрастов, разной спортивной принадлежности. Это не помешало нам подарить друг другу радость!»

В параллельном матче сразились олимпийские чемпионы разных лет — представители летних видов спорта против зимних. Олимпийский чемпион в беге на 800 м, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский также праздновал победу с летними олимпиониками: «Игра строилась на двух наших футболистах — Диме Булыкине и Андрее Каряке. А наше дело было только забивать. Выделять кого-то не хочется, каждый игрок важен сегодня был на поле, поэтому победила команда».

На празднование 40-летия московской Олимпиады в «Лужники» пригласили не только чемпионов и спортсменов, но и участников проекта «Московское долголетие» — тех, кто тогда участвовал в создании тёплой атмосферы, строил олимпийские объекты, сопровождал иностранные делегации, выступал на церемониях открытия и закрытия соревнований.

Олимпийским духом, царившим на празднике, прониклись и гости, и организаторы, и партнеры Олимпийского комитета России. Дмитрий Пристансков, статс-секретарь, вице-президент компании «Норникель», которая много лет поддерживает олимпийское движение, рассказал: «Существует связь между нашим Норильским комбинатом и Олимпиадой-80. Металлы, которые производит компания, — золото, серебро, медь, никель и платиноиды — использовались для изготовления олимпийских медалей. Всего было отчеканено 444 золотых, 444 серебряных и 463 бронзовых награды. В каждой из этих олимпийских медалей есть частица труда и души наших металлургов».

Более 50 спортивных площадок, оборудованных федерациями, приняли любителей активного образа жизни. Симуляторы, тренажеры, инвентарь и экипировка — познакомиться с самыми интересными видами спорта мог каждый. Также гости праздника оценили уникальную экспозицию, посвящённую Олимпийским играм 1980 года, и смогли сфотографироваться с олимпийскими факелами московской и сочинской Олимпиад.

«Так как я занимаюсь спортом, хотелось приехать и посмотреть. Много народу, много федераций представлено. Все спортсмены заряженные, красиво выступают, просто куча эмоций, огонь, супер вообще!» — поделилась впечатлениями гостья Олимпийского дня Ольга Романец.

Самые активные гости праздника не ушли без подарков — сувениров, маскоттов, фирменных футболок, а некоторые счастливчики отправились домой на новых велосипедах.