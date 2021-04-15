Олимпийские игры в Токио могут отменить

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут отменить из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.

«Если это действительно станет невозможно, то придется отменить», — приводит его слова агентство Кyodo.

Таро Кано, японский министр, ответственный за проведение вакцинации в стране, предположил, что Игры придется проводить без зрителей.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа в прошлом году. Из-за пандемии соревнования пришлось перенести на 2021 год. Однако опросы среди японцев показывают, что они против проведения Игр в стране. За отмену соревнований около 86% жителей. Власти пока не планируют поддерживать их решение. Они разработали различные меры безопасности при проведении Олимпиады. Так, спортсменов, заразившихся коронавирусом, поселят в отдельную гостиницу за пределами Олимпийской деревни.

В среду, 14 апреля, в Токио начался обратный отсчет до начала Олимпийских игр. Открытие летних спортивных соревнований начнется через 100 дней.