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    25 января 2022, 14:44

    Олимпийская чемпионка Загитова показала подписчикам теплую встречу с бабушкой и дедушкой в Ижевске

    Оксана Лавнюженко

    Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова показала подписчикам в Instagram моменты встречи с бабушкой и дедушкой в Ижевске. Видео с родственниками девушка опубликовала в stories, написал сайт Izhlife.

    «Обожаю, когда бабайка играет на баяне, а абика поет», — подписала видео Алина, назвав по-татарски бабушку абикой, а дедушку — бабаем.

    После их выступления спортсменка решила и сама продемонстрировать навыки игры на инструменте.

    На кадрах видно, что внучку бабушка с дедушкой угощали супом с домашней лапшой, холодцом и компотом.