Олимпийская чемпионка Загитова показала подписчикам теплую встречу с бабушкой и дедушкой в Ижевске

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова показала подписчикам в Instagram моменты встречи с бабушкой и дедушкой в Ижевске. Видео с родственниками девушка опубликовала в stories, написал сайт Izhlife.

«Обожаю, когда бабайка играет на баяне, а абика поет», — подписала видео Алина, назвав по-татарски бабушку абикой, а дедушку — бабаем.

После их выступления спортсменка решила и сама продемонстрировать навыки игры на инструменте.

На кадрах видно, что внучку бабушка с дедушкой угощали супом с домашней лапшой, холодцом и компотом.