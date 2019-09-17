Ольга Скабеева пошутила об «обряде изгнания бесов» из Жириновского

Российская журналистка Ольга Скабеева пошутила над депутатом Госдумы Владимиром Жириновским после того, как он прошел «обряд изгнания бесов».

«Ждем просветленного Владимира Вольфовича Жириновского в нашей студии, страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи», — написала журналистка в своем Telegram-канале. К сообщению Скабеева прикрепила ролик, на котором запечатлено «изгнание».

Шаманизм как образ жизни. Кто в XXI веке общается с духами Подробнее

Портал НУР 24 опубликовал в YouTube видеозапись, на которой ненецкие шаманы провели над парламентарием ритуал по снятию порчи в столичном парке «Зарядье».

Перед обрядом Жириновский попросил «снять с него всю порчу и недельный стресс». В ходе проведения обряда, пока шаман стучал в бубен, политик несколько раз прокричал, а после завершения ритуала поблагодарил шамана за испытанное чувство облегчения.

Шаманизм появился в Сибири за много веков до нашей эры и является традиционной формой общения с духами. Сами шаманы подчеркивают, что их дар не относится к религии, это скорее образ жизни.